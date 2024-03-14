2024-03-14 11:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الخميس، أن الزعيم كيم جونغ-أون قاد بنفسه “دبابة قتالية من نوع جديد” خلال مناورات عسكرية أجرتها بيونغ يانغ بالتوازي مع المناورات المشتركة التي تجريها سنوياً واشنطن وسول. وذكرت الوكالة أنّه بعد أن استعرض كيم أطقم الدبّابات، “ركب دبابة قتال رئيسية من النوع الجديد، وتناول ذراع التحكّم وقاد […]

ظهرت المقالة ردا على “درع الحرية”.. كيم يقود دبابة بنفسه أولاً على ايرث نيوز.