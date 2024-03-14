خلاصة تحركات الـ48 ساعة الماضية حول منصب رئيس البرلمان

2024-03-14 11:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب ثائر الجبوري، اليوم الخميس (14 اذار 2024)، عن سر تحركات الـ48 ساعة الماضية حول ملف رئاسة مجلس النواب.

وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "تفاصيل مهمة حصلت في الساعات 48 الماضية من خلال ما افرزته الجولة السياسية لبعض القيادات السنية على رؤساء الكتل السياسية والمؤثرة في المشهد العراقي كان الهدف منها تعديل النظام الداخلي والذي يسمح لمجلس النواب بفتح الترشيح واضافة اسماء لشخصيات جديدة للتنافس على منصب رئاسة المجلس".

واضاف، ان "النظام الداخلي الحالي لايسمح بمثل هذه الخطوة لذا هناك تفاهمات سياسية من اجل اجراء تعديل مناسب يفضي الى حلحلة هذه الفقرة ولكنها ستحتاج الى بعض الوقت".

واشار الى انه "اذا تم تعديل النظام الداخلي وفتح الباب امام تقديم اسماء جديدة للترشيح لرئاسة مجلس النواب سيتم المضي بها واختيار من يراه المجلس على قدرة وكفاءة في تولي المنصب لادارة اعلى جهة تشريعية في البلاد".

ويعمل تحالف تقدم على ايجاد مخرج لفتح باب الترشيح مجددًا بغض النظر عن الجولة الاولى لانتخاب رئيس البرلمان، وذلك ليتاح لهم تقديم مرشح جديد بدلا من شعلان الكريم، لضمان عدم خسارة منصب رئاسة البرلمان.



