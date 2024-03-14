2024-03-14 11:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعسمت الهيئة الإدارية للنادي البحري الرياضي قصي هاشم، مدرباً لقيادة فريقها الكروي خلفاً للمدرب أحمد رحيم.وقال رئيس الهيئة الإدارية للنادي علاء صابر السعد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الإدارة تعاقدت مع المدرب قصي هاشم، لقيادة الفريق في المرحلة الثانية من مباريات الدوري العراقي الممتاز أملاً بتحسين نتائجه وموقعه في لائحة ترتيب فرق المجموعة الثانية، موكداً مواصلة دعم الإدارة للكادر الفني الجديد في سبيل إنجاح مهمته وتحقيق ما تصبو إليه لإعادته إلى سكة المنافسة وإسعاد أنصاره".ومن المؤمل أن يخوض البحري أولى مبارياته بقيادة المدرب قصي هاشم السبت المقبل أمام صاحب الضيافة فريق نادي الكوفة.