اتحاد السلة يعلن قائمة منتخبي الناشئين والشباب لتمثيل العراق

2024-03-14 11:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الخميس، قائمة بأسماء لاعبي منتخبي الشباب والناشئين الذين سيمثلون العراق للاستحقاقات الخارجية المقبلة.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد عهد فالح لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد العراقي للعبة وجه كتباً رسميةً للأندية التي تضم اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنتخبين من أجل الدخول في معسكر تدريبي داخلي لتمثيل العراق في المشاركات الخارجية المقبلة، وسيعلن عنها الاتحاد لاحقا والتي تشمل منهاج المشاركات المرتقبة .

واشار الى ان قائمة اللاعبين الشباب الذين تم اختيارهم هم كل من: نور ادهم سلمان، ومحمد سيف الدين زمان، وايسر عمر مهدي، ويونس علاء محمد من نادي دجلة الجامعة ، وحمزه حمود جعفر ، ورضا علاء يعقوب من الكهرباء، وابو الحسن كريم سالم، وعلي علاء حسين، و مؤمل علاء حسن من نادي الحلة ، وسامر تغلب قادر من نادي غاز الشمال، ومحمد صباح حمزة من نادي النفط ، وزنار هوشيار، و سيداد خضر عمر، وصالح فارس من نادي زاخو ، وعبدالله مرتضى عباس، وحسين علي ذياب، وعبد الله محمد نوري من نادي الحشد الشعبي.

بينما تألفت قائمة اللاعبين الناشئين من: كرم ثائر، ومهدي احمد زغير من نادي الحشد الشعبي ، ويوسف فقار مهدي من نادي الصيد ، وعلي حسن محمد، ومعن علي غسان، وعلي عبد الامير، وعباس علي، وحمزة بسام من نادي الكرخ، وحسين زاهد، وعبد الرحمن وسام، ومجتبى وهران من نادي الحلة، وعبد القهار حامد من نادي الكهرباء، ويوسف احمد محي من نادي ديالى، وزيهات جمال من نادي زاخو.