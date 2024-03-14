اليوم.. مباراتان في ختام دور الـ16 لبطولة كأس العراق بكرة القدم

2024-03-14 11:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يسدل الستار، اليوم الخميس (14 اذار 2024)، على منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العراق لكرة القدم بإقامة مبارتين في بغداد والبصرة.

وتقام المباراة الأولى بين فريقي الكرخ وضيفه نادي أربيل، في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر على ملعب الساحر أحمد راضي.

وتجمع المباراة الثانية فريقا الميناء وضيفه الحدود، وتنطلق في الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب الميناء الأولمبي.

وكانت ستة فرق قد ضمنت تأهلها لدور ربع نهائي بطولة كأس العراق لكرة القدم، وهي الزوراء، والقوة الجوية، والشرطة، والنفط، ونوروز، ونفط ميسان، فيما كان فريق الطلبة ابرز المغادرين بعد خسارته بضربات الجزاء امام فريق النفط بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.



