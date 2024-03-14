القضاء العراقي يتسلم بيانات رقمية من فريق التحقيق الدولي "اليونيتاد"

2024-03-14 11:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تسلم مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس (14 آذار 2024)، بيانات رقمية من فريق التحقيق الدولي يونيتاد بخصوص جرائم داعش الارهابي في العراق.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ القاضي خالد طه، تسلم من فريق التحقيق الدولي يونيتاد هذه البيانات في مقر الاستئناف وبحضور نائب رئيس الاستئناف القاضي علي حسين جفات قاضي اول محكمة تحقيق الكرخ الاولى".

وأضاف: "تم تسليم هذه البيانات إلى مجلس القضاء الأعلى استناداً إلى قرار مجلس الأمن لغرض استخدامها لدى المحاكم العراقية حيث يعتبر هذا الانجاز هو من ضمن أطر التعاون المشترك بين القضاء وفريق التحقيق الدولي".

من جانبه، أكد رئيس الاستئناف على "ضرورة التعاون المستمر مع فريق التحقيق الدولي يونيتاد والمنظمات الدولية التي تعمل في داخل العراق وتقديم دعمها للقضاء".