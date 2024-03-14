جنايات صلاح الدين: الحبس الشديد ثلاث سنوات بحق مدان لإضراره عمدا بأموال الدولة

2024-03-14 11:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الخميس (14 اذار 2024)، حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق مدان عن جريمة الإضرار عمدا بأموال ومصالح الدولة بالمحافظة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "المدان خلال عمله مدير تخطيط ديوان محافظة صلاح الدين قام بالصرف على (63) مشروع بكلفة تسعة وخمسون مليار وستمائة وتسعة وستون مليون وتسعمائة وتسعون الف دينار لم يكن مصادقا عليها".

وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استناداً لإحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".