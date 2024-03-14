القضاء يتسلم من فريق التحقيق الدولي اليونيتاد بيانات رقمية بخصوص جرائم عصابات داعش

2024-03-14 11:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

تسلم مجلس القضاء الأعلى ، اليوم الخميس، من فريق التحقيق الدولي "اليونيتاد" بيانات رقمية بخصوص جرائم عصابات داعش الإرهابية في العراق.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ خالد طه، تسلم من فريق التحقيق الدولي "يونيتاد" هذه البيانات في مقر الاستئناف وبحضور نائب رئيس الاستئناف علي حسين جفات قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى".

وأضاف أنه "تم تسليم هذه البيانات إلى مجلس القضاء الأعلى استناداً إلى قرار مجلس الأمن لغرض استخدامها لدى المحاكم العراقية حيث يعتبر هذا الإنجاز هو من ضمن أطر التعاون المشترك بين القضاء وفريق التحقيق الدولي".

من جانبه، أكد رئيس الاستئناف على "ضرورة التعاون المستمر مع فريق التحقيق الدولي "يونيتاد" والمنظمات الدولية التي تعمل داخل العراق وتقديم دعمها للقضاء".