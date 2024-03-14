2024-03-14 11:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الخميس، حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق مدان عن جريمة الإضرار عمداً بأموال ومصالح الدولة.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات صلاح الدين، أصدرت حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق مدان عن جريمة الإضرار عمداً بأموال ومصالح الدولة".وأضاف، أن "المدان خلال عمله مدير تخطيط ديوان محافظة صلاح الدين قام بالصرف على (63) مشروعاً بكلفة 59 ملياراً و669 مليوناً و 990 ألف دينار عراقي، لم يكن مصادقاً عليها".وأشار إلى، أن "الحكم بحقه صدر استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".