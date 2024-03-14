2024-03-14 11:36:10 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق مدان عن جريمة الإضرار عمدا بأموال ومصالح الدولة. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المدان خلال عمله مدير تخطيط ديوان محافظة صلاح الدين قام بالصرف على (63) مشروع بكلفة تسعة وخمسون مليار وستمائة وتسعة وستون مليون وتسعمائة وتسعون الف دينار لم يكن مصادقا […]

ظهرت المقالة الحكم بالحبس 3 سنوات بحق مسؤول في صلاح الدين صرف 59 مليارا دون مصادقة أولاً على Eishan.