2024-03-14 11:36:10 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “طقس يوم غد الجمعة، سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة وتكون رعدية في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ويكون غائماً […]

ظهرت المقالة الأمطار تعود غداً الجمعة.. رعدية في بعض المناطق ودرجات حرارة أكثر انخفاضاً أولاً على Eishan.