2024-03-14 11:36:10 - المصدر: منصة إيشان

توقع ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن تفرض إدارة الرئيس جو بايدن عقوبات جديدة على موقعين استيطانيين غير قانونيين في الضفة الغربية، يُستخدمان قاعدة لهجمات المستوطنين الإسرائيليين “المتطرفين” ضد الفلسطينيين، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” عن موقع “إكسيوس”. ونقل “إكسيوس” في تقرير له، بوقت متأخر من أمس الأربعاء، عن مسؤول أمريكي قوله إن العقوبات، المتوقع فرضها […]

ظهرت المقالة هل تتخلى عن دعم إسرائيل؟.. إدارة بايدن تعتزم فرض عقوبات على موقعين استيطانيين أولاً على Eishan.