رئيس الجمهورية يهنئ الصابئة المندائيين بحلول عيد الخليقة

2024-03-14 11:42:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعهنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، الصابئة المندائيين بحلول عيد الخليقة (البرونايا).وقال رئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "بحلول عيد الخليقة (البرونايا)، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى أبناء شعبنا وإخوتنا في الوطن من الصابئة المندائيين".وأضاف، "نستحضر بهذه المناسبة الطيبة الإرث الكبير لهذا المكون الأصيل الذي تمسّك بهويته الوطنية وساند إخوته في الوطن من باقي المكونات في مواجهة مختلف التحديات الى جانب الإسهام في إثراء الحضارة والتاريخ العراقي".