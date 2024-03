ذي قار: حملة لمراقبة ابراج الهاتف النقال ومدى مطابقتها للمحددات البيئية

2024-03-14 12:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:نفذت مديرية بيئة ذي قار حملة على ابراج الهواتف النقالة ومدى مطابقتها للمحددات البيئة.وذكر مدير البيئة الدكتور محسن عزيز لشبكة اخبار الناصرية ان وحدة المراقبة وتقييم نوعية الهواء اجرت كشف على ابراج الهاتف النقال في قضاء الناصرية لمعرفة مدى مطابقتها للمحددات البيئية.واضاف، ان الكشف الموقعي شمل ستة ابراج...

