2024-03-14 12:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلن المديرُ الإداري للمنتخب الأولمبي عبد الجبار هاشم قائمةَ لاعبي المنتخب الأولمبيّ التي ستدخل ضمن المُعسكر التدريبيّ الذي سيقام في مدينة البصرة للفترة من 16 ولغاية 27 من الشهر الحالي.

وقال هاشم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مدربَ المنتخب الأولمبيّ راضي شنيشل استدعى (26) لاعباً للانخراطِ في التدريبات التي تدخل ضمن برنامج إعداده لنهائياتِ كأس آسيا التي تستضيفها دولةُ قطر لمنتخبات القارة دون 23 عاماً والمؤهلة لدورةِ الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل".

وأضاف أن "القائمةَ ضمت كلا من اللاعبين : كميل سعدي، حسن عباس، جعفر شنيشل، حسين حسن، كرار سعد، مجتبى صالح، أحمد مكنزي، ذو الفقار يونس، رومان يادكار دولاتشي، علي الموسوي، بلند آزاد، أمين الحموي، هلو فايق، مجتبى علي، كرار محمد، نهاد محمد، زيد إسماعيل، محمد هيثم، رضا فاضل، سالم أحمد، حسين عامر، حسن خالد، عمر عبد مجباس، سجاد علاء، منتظر محمد، منتظر عبد الأمير".

وتأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، كل من متصدري المجموعات الـ11، وهي: الأردن، كوريا الجنوبية، فيتنام، اليابان، أوزبكستان، العراق، الإمارات، تايلاند، أستراليا، السعودية، وإندونيسيا.

ومن المقرر أن تتم إقامة قرعة كأس آسيا تحت 23 عاما يوم 16 نوفمبر المقبل، بمقر الاتحاد الآسيوي، لكن لم يتم تأكيد الموعد أو المكان حتى الآن.

وسيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عاما إلى 4 مستويات قبل إجراء القرعة، يتم توزيعها على المجموعات الـ4 التي تتكون منها البطولة.

المستوى الأول: قطر، السعودية، أوزبكستان، اليابان

المستوى الثاني: أستراليا، كوريا الجنوبية، العراق، فيتنام

المستوى الثالث: تايلاند، الأردن، الإمارات، الكويت

المستوى الرابع: ماليزيا، طاجيكستان، إندونيسيا، الصين