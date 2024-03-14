المحكمة الاتحادية تصدر قرارها في الدعاوى المقامة أمامها بشأن المحتوى الفاحش

2024-03-14 12:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، قرارها في الدعاوى المقامة أمامها بشأن المحتوى الفاحش.

وقالت المحكمة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "ألزمت كل من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع الجنسية والإيماء بالإغراءات الجنسية المخلة بالأخلاق والآداب ونشر المحتوى الهابط الخادش للحياء والتجاوز على الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة وعلى الأنبياء والرسل والرموز الدينية والإساءة والسخرية من الأديان والمذاهب وكذلك الترويج والنشر للفسق والفجور والبغاء والشذوذ الجنسي والتعرض للآخرين والإساءة اليهم".

وأضافت أن "ذلك جاء في قرارها بالعدد (325 وموحدتها 331/اتحادية /2023) في 13\3\2024 "، لافتة إلى أن "قرار الحكم تضمن حجب لمواقع أخرى فيها إساءة واعتداء على آداب­ وقيم المجتمع العراقي وحسب التفصيل الوارد في قرار الحكم".