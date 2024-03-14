إصابة مدني بإطلاق نار في ديالى والشرطة تلاحق 6 متهمين

2024-03-14 12:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بإصابة مدني بإطلاق نار شمال غرب مدينة بعقوبة، في حين لاحقت الشرطة عددا من المتهمين بالحادثة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مدنياً أصيب بطلق ناري في وجهه من قبل مسلح يحمل بندقية كلاشنكوف في منطقة الكصيرين عند اطراف ناحية هبهب شمال غرب بعقوبة".

وأضاف أن "المصاب نقل الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما رفع ذووه شكوى ضد 6 متهمين بالحادث لوجود خلافات معهم في المنطقة".

وأشار المصدر الى أن "الشرطة باشرت بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الجاني والمتهمين معه".