رومانوسكي: المفاوضات مستمرة لانهاء عمل التحالف الدولي في العراق

2024-03-14 12:36:10 - المصدر: قناة الثامنة

اكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق الينا رومانوسكي استمرار مفاوضات بين القادة العراقيين والاميركيين بشأن انتقال عمل التحالف الدولي، وعلى وجه التحديد الوجود العسكري الأميركي. وقالت رومانوسكي في مقال نشرته صحيفة الصباح العراقية انه مع انطلاق عمل اللجنة العسكرية العليا الأميركية العراقية مؤخراً، يُجري القادة الأميركيون والعراقيون مفاوضات بشأن انتقال عمل التحالف الدولي، وعلى وجه التحديد الوجود العسكري الأميركي، الذي لطالما دعم الشركاء العراقيين في هزيمة داعش. واشارت الى ان الشراكة الستراتيجية ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي التاريخية بين الولايات المتحدة والعراق لعام 2008 لها فوائد كثيرة للعراقيين، مؤكدة التزام واشنطن بأمن العراق واستقراره وسيادته، حيث وقفنا جنبًا إلى جنب مع