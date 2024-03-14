اطول حملة انتخابية منذ نصف قرن بين ترامب وبايدن

2024-03-14 12:36:10 - المصدر: قناة الثامنة

جو بايدن ودونالد ترامب، المنافسان الرئيسيان للانتخابات الرئاسية لهذا العام، وسط قلق المواطنين الاميركيين بشأن الديمقراطية في بلادهم. الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اصبحا بحصولهما على اغلبية الاصوت، المرشحين الرسميين لحزبيهما للانتخابات الرئاسية لهذا العام. أصبحت المهمة الأساسية لكلا المرشحين، بعد نشر الأرقام، هي التنافس للفوز بالانتخابات، وفي خطابهما الأول خلال حملتهما الانتخابية، يتهمان بايدن وترامب بعضهما البعض بتشكيل تهديد على الديمقراطية في اميركا. جو بايدن هاجم ترامب بشدة قائلا: ان ترامب يشكل تهديدا على الديمقراطية الاميركية لذلك رشح نفسه لولاية اخرى. "هناك شيء خطير يحدث في اميركا، هناك حركة متطرفة لا تؤمن بمبادئ الديمقراطية، وهي