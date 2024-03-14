2024-03-14 12:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الخميس (14 آذار 2024)، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق إرهابي فجّر عبوة ناسفة ببغداد.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن " الارهابي اقدم على تفجير عبوة ناسفة على القوات الامنية في احدى مناطق العاصمة بغداد عام 2011 ".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية 1 /3 /7 وبدلالة المادة الرابعة / ١ من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 و استدلالا بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات".