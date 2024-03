ضمن سلسلة الدورات الحتمية مفوضية الانتخابات تختتم دورة حتمية حول السياسات الاستراتيجية

2024-03-14 12:50:02 - المصدر: مفوضية الانتخابات

اختتمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قسم التدريب والتطوير/ شعبة التطوير اليوم الخميس الموافق 14 آذار 2024 الدورة الحتمية لعدد من موظفي المكتب الوطني المستحقين للترفيع إلى الدرجات العليا. وقد تطرق محاضرو الدورة الحتمية على مدى أيام إقامتها الى محاور عديدة حول السياسة الاستراتيجية ونشأتها وتكوينها، فضلا عن توضيح فكرة وهدف التفكير الاستراتيجي. وتضمن اليوم الأخير

