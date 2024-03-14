2024-03-14 12:54:11 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، قرارها في الدعاوى المقامة أمامها بشأن المحتوى الفاحش. وقالت المحكمة في بيان، ورد لمنصة “إيشان”، إنها “ألزمت كل من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع الجنسية والإيماء بالاغراءات الجنسية المخلة بالأخلاق والآداب ونشر المحتوى الهابط […]

ظهرت المقالة مواقع وشبكات وتطبيقات.. العراق يأمر بحجب كل شيء على الإنترنت يتضمن محتوى فاحشاً أولاً على Eishan.