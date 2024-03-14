2024-03-14 13:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله الأوروغوياني لويس سواريز فريقهما إنتر ميامي الأميركي إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال منطقة الكونكاكاف لكرة القدم، بتسجيلهما هدفين في الفوز على ضيفه ومواطنه ناشفيل 3-1 في إياب ثمن النهائي الأربعاء. وانتهت مباراة الذهاب، الخميس الماضي، بالتعادل 2-2، حيث سجّل ميسي الأوّل وسواريز الثاني أيضاً. […]

ظهرت المقالة ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي لربع نهائي كونكاكاف أولاً على ايرث نيوز.