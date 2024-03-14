2024-03-14 13:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام المدائن من القاء القبض على احد المطلوبين لقيامه”بالدكة العشائرية” ضمن منطقة جسر ديالى. وذكر بيان للمديرية ورد ” ايرث نيوز” انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه اصولياً استناداً لأحكام المادة ٤ /٢ من قانون مكافحة الإرهاب”. واضاف “انه في حين نفذت مفارز مديرية مكافحة اجرام […]

ظهرت المقالة مكافحة إجرام بغداد تلقي القبض على متهم بالدگة العشائرية أولاً على ايرث نيوز.