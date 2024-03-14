2024-03-14 13:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكدت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، اليوم الخميس، ان حكومة إقليم كردستان تلعب لعبة قذرة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية، داعية وزارة المالية والبنك المركزي الى فتح فروع لمصرفي الرافدين والرشيد في الاقليم لتفويت الفرصة على سرَّاق قوت الشعب. وقالت عبد الواحد في تغريدة عبر منصة (X) ان اطلعت عليها […]

ظهرت المقالة سروة عبد الواحد تفتح النار على حكومة كردستان: تلعب لعبة “قذرة” للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية أولاً على ايرث نيوز.