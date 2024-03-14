2024-03-14 13:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، قرارها في الدعاوى المقامة أمامها بشأن المحتوى الفاحش. وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت كل من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع الجنسية والإيماء بالإغراءات الجنسية المخلة […]

ظهرت المقالة المحكمة الاتحادية تصدر توجيها جديدا يخص المحتوى الفاحش أولاً على ايرث نيوز.