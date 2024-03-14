واسط.. تجهيز احياء والمدن بخدمة الإنترنت الضوئي

2024-03-14 13:30:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، عن تجهيز عدد من الأحياء والمدن في محافظة واسط بخدمة الإنترنت الضوئي. وذكر بيان للوزارة تلقته الاقتصاد نيوز، أن مديرية اتصالات واسط أعلنت عن تسلمها 23 كابينة ضوئية تجهز المواطنين بخدمة الإنترنت الضوئي بتقنية ال FTTH في أحياء تموز السلام الهورة دور العمال الشهداء الطشاش داموك ضمن مركز المحافظة، مبينا أن ذلك جاء بعد إجراء الفحص الفني الذي كان مطابقا للمواصفات المعتمدة من قبل الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية. وأضاف أن العمل جار على مدار الساعة لتوسيع نطاق شبكة الكابل الضوئي وشمول كافة مناطق المحافظة بالخدمات المتميزة التي تقدمها وزارة الاتصالات خدمة للصالح العام.