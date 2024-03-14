ارتفاع التضخم لمستوى قياسي في دولة عربية

2024-03-14 13:30:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 1.8 خلال شهر فبراير 2024 مقارنة بشهر فبراير 2023، وهو أعلى من الشهر السابق يناير 2024 على أساس سنوي حيث سجل 1.6 وجاء الارتفاع بضغط من إيجارات المساكن، وصعدت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 10 في شهر فبراير 2024 وقد تأترت بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.1 . وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر فبراير حيث تزن 21 . كذلك صعد المؤشر في ظل ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.5 ، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3 . بالمقابل انخفضت أسعار النقل بنسبة 0.9 ، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1 .