ضمن حملة 120 ألف شجرة.. "عنكاوا" تشرع بزراعة الزيتون بذكرى ولادة "البارزاني الخالد"

2024-03-14 13:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن قضاء عنكاوا في مدينة أربيل، يوم الخميس، الشروع بزراعة 200 شجرة زيتون ضمن حملة لزراعة 120 الف شجرة في عموم إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بلدية قضاء عنكاوا بالتعاون مع قائممقامية القضاء ووزارة البلديات في حكومة إقليم كوردستان، ولمناسبة ذكرى ولادة الزعيم الكوردي الخالد مصطفى بارزاني قامت بزرع 200 شجرة زيتون ضمن حملة لزراعة 120 الف شجرة في جميع مدن اقليم كوردستان.

من جانبه قال وزير النقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان آنو جوهر في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "قمنا بزراعة أشجار الزيتون، كونها تمتلك قوة دفاعية ضد الحرارة والتغير المناخي، إضافة إلى أن أعمار أشجار الزيتون من اطول أعمار الأشجار في العالم".