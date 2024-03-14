أكثر من 700 ألف طن.. العراق بالمرتبة السادسة بين الدول العربية المنتجة للطماطم

2024-03-14 13:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، يوم الخميس، أن العراق سادس دولة عربية منتجة للطماطم، حيث بلغ إنتاجه أكثر من 700 ألف طن للعام 2023.

وبحسب بيانات المنظمة فإن مصر جاءت أولاً كأكبر منتج للطماطم في الدول العربية بكمية 6.2 ملايين طن، تليها الجزائر ثانياً بـ1.64 مليون طن، تلتها تونس ثالثاَ بـ1.64 مليون طن، والمغرب رابعاَ بـ1.31 مليون طن، وسوريا خامساً بـ757 ألف طن، فيما جاء العراق سادساً بـ744 ألف طن، خلال العام الماضي.

وبينت المنظمة الأممية أن محصول الطماطم ينمو في فترة تتراوح بين 90 إلى 150 يوماً، وينمو في متوسط درجة حرارة يومية بين 18 إلى 25 درجة مئوية نهاراً، وما بين 10 إلى 20 درجة ليلاً.

ويؤدي الري الخفيف المتكرر إلى تحسين حجم الثمرة وشكلها وعصارتها ولونها، لكنه في المقابل يقلل إجمالي المواد الصلبة (محتوى المادة الجافة) والمحتوى الحمضي.

ويقلل انخفاض المواد الصلبة جودة الثمرة، وعند اختيار ممارسات الري، يجب مراعاة نوع المنتج النهائي المطلوب، إذ يؤدي نقص الماء لفترة طويلة إلى تشقق الثمار.