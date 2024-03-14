2024-03-14 13:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم ، اليوم الخميس (14 اذار 2024)، تأجيل مباريات دوري الدرجة الثانية للمناطق لأسباب فنية وإدارية.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قررت تأجيل مباريات دوري الدرجة الثانية للمناطق"، مبينة ان "التأجيل لأسباب فنية وإدارية".

وأضاف البيان، انه "سيتم تحديد موعد انطلاق الدوري بعد انتفاء المسببات التي أدت إلى التأجيل".



