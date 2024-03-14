النزاهة تطلق مسابقتها البحثية "شارك في معركة الفساد" وتعلن نافذة لتسلم المشاركات

2024-03-14 13:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس (14 آذار 2024)، انطلاق مسابقتها البحثية الموسومة (شارك في معركة الفساد)، داعيةً المواطنين للمشاركة الفاعلة فيها؛ خدمةً للمصلحة العامة.

وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، بأن "الهيئة فتحت باب المشاركة في مسابقتها"، مشيراً إلى أنها "ستتسلَّم البحوث المشاركة عبر البريد الإلكتروني (pfc@nazaha.iq)".

واوضح، أنه "من ضمن شروط المسابقة أن تكون مواضيع البحوث المُقدَّمة (تصبُّ في المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي) ، وتحديد آليات تنفيذ ذلك المشروع، ودور المواطن وكل سلطةٍ وكل جهازٍ رقابيٍّ وقوى المجتمع المدني والفعاليات الدينيَّة والثقافيَّة والعلميَّة والنقابيَّة والمجتمعيَّة والعشائريَّة والقطاع الخاص والناشطين والإعلاميين فيه، وأن تتصف البحوث بالعملياتية الطبيقيَّة و بصيغة خطةٍ كاملةٍ لمعركة الفساد تُحدّدُ آلياتها وقيادتها".

وأضاف انَّ "الهيئة خصَّصت مكافأة مادية وأخرى معنويَّة للبحوث الفائزة بالمراتب الثلاث الأولى"، لافتاً إلى "اعتماد البحث الفائز بالمرتبة الأولى خارطة طريقٍ؛ لتنفيذ مشروع النصر على الفساد والخلاص منه المُتبنى من قبل الهيئة (المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي) مضمون الفقرة سادساً من خطبة النصر التي ألقاها من الصحن الحسيني الشريف مُمثّل المرجعيَّة الدينيَّة العليا في كربلاء المُقدَّسة بتاريخ 2017/12/15".