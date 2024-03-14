السوداني يخصص مليار دينار لتنفيذ مشروع في حلبجة

2024-03-14 13:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

كشفت قائممقام قضاء حلبجة نوخشا ناصح، اليوم الخميس (14 آذار 2024)، عن تخصيص رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مبلغ مليار دينار لتنفيذ مشروع بوابة المدينة.

وقالت نوخشا ناصح في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خصص مليار دينار لتنفيذ مشروع بوابة المدينة، من الحكومة الاتحادية وسيتم اليوم وضع حجر الأساس".

واشارت الى أن "المشروع سيتم تنفيذه بناء على طلب إدارة حلبجة".

ويتضمن مشروع "بوابة مدينة حلبجة" الذي طرح منذ عام 2019، ولم يتم انجازه حتى اليوم، "انشاء بوابة وجسر للمشاة" بتصميم عصري حديث.

وفي (16 آذار 2023)، أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن تصويت مجلس الوزراء على قرار تحويل مدينة حلبجة في إقليم كردستان، إلى محافظة هو وواجب أخلاقي.

وأضاف: "قرارنا في مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل المدينة المضحية إلى محافظة هو واجب أخلاقي قبل أي شيء"، مشيرا الى ان "الحكومة تسعى دوماً لإنصاف المدن المظلومة والمحرومة وهذا من صلب أولويات حكومتنا".