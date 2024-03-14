وزارة التربية: اضفنا مادة التربية الاخلاقية ضمن المناهج الدراسية

2024-03-14 13:36:10 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت وزارة التربية أنها أكملت تأليف وطبع مادة التربية الأخلاقية، التي ستكون ضمن المناهج الدراسية للعام الدراسي المقبل 2024 ــ 2025 . وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد في تصريح صحفي إن الوزارة ومن خلال حرصها على النهوض بالواقع التربوي والسلوكي للتلاميذ والطلبة، أكملت عملية تأليف وطباعة مادة التربية الأخلاقية، التي ستكون ضمن المناهج الدراسية للعام الدراسي المقبل 2024 ــ 2025، منوها بأنه كان من المفترض إدخالها للتدريس خلال العام الدراسي الماضي، إلا أن بعض التعديلات الفنية التي أجرتها الوزارة حالت دون ذلك . وأكد السيد أن المنهاج الجديد يهدف لغرس قيم ومبادئ أساسية من شأنها النهوض بالواقع السلوكي