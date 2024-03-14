2024-03-14 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

باشر رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، اليوم الخميس، مهام عمله رسمياً بعد تكليفه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وثمن حمادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "ثقة رئيس الوزراء بتكليفه بمهام إدارة رئاسة شبكة الإعلام العراقي"، مؤكداً "العمل على أهمية الارتقاء بالخطاب الوطني والحيادي للشبكة وتطوير العمل في مفاصلها الإعلامية لتُمثل خطاب الدولة وصوت المواطن".

وأشار حمادي الى أن "شبكة الإعلام العراقي تمثل الهوية الوطنية العراقية والإرث الصحفي والتلفزيوني ومسؤوليتها أن تضع جميع خبرات عامليها لخدمة البلاد .

كما التقى حمادي، موظفي الشبكة وجرى الحديث عن ظروف العمل وإيجاد الحلول العاجلة لحل جميع المشكلات وتحفيزهم لتقديم الأفضل في جميع مفاصلها المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية.