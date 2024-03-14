البيئة تعلن خلو منطقة الداحرة في السماوة من التلوث الإشعاعي

2024-03-14 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

اعلنت مديرية بيئة المثنى، اليوم الخميس، خلو منطقة الداحرة/ ال زياد في السماوة، من أي تلوث اشعاعي.

وقال مدير بيئة المثنى يوسف سوادي جبار، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استجابة لعدد من شكاوى المواطنين الواردة لمديرية البيئة حول ظهور حالات وأصابات مرضية بيّن عدد من أهالي منطقة الداحرة/ال زياد في السماوة، قامت الفرق الفنية في شعبة الوقاية من الإشعاع التابعة للمديرية بأجراء المسح الموقعي للمنطقة وإجراء القياسات الإشعاعية اللازمة بأستخدام الأجهزة الحقلية".

وأشار إلى، أنه "تم قياس الخلفية الإشعاعية للمنطقة مع قياس نسب غاز الرادون"، مؤكداً أن "نتائج أجهزة المسح الحقلية ونتائج الفحوصات المختبرية أشارت إلى عدم وجود أي مؤشرات للتلوث الإشعاعي في الدور التي تم مسحها إشعاعياً والمواقع كافة التابعة للمنطقة".

وأضاف، أن "الإشعاع لا يعد سبباً رئيسياً للإصابة بالإمراض السرطانية"، لافتاً إلى، أنه "تم رفع التقرير للدوائر المختصة ومنها دائرة صحة المثنى، لغرض إرسال فريق طبي متخصص للاطلاع على الحالات المرضية".

وذكر أن "الفرق تقوم بزيارات وجولات ميدانية لجميع الأماكن التي ترد منها شكوى حول وجود شكوك بالتلوث إشعاعي او ازدياد بالاصابات المرضية".