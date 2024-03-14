التعليم تعلن توفر 90 منحة دراسية هندية للبكالوريوس والماجستير

2024-03-14 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس،عن توفر 90 منحة دراسية هندية للبكالوريوس والماجستير.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "90 منحة دراسية توفرت مقدمة الى العراق من جامعة(Maharishi Markadeshwar) الهندية لدراسة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات".وأوضح، أن "المنح تتوزع بواقع 60 مقعداً لدراسة البكالوريوس في تخصصات تطبيقات الحاسوب وإدارة الأعمال والمحاسبة والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والتقنيات الإحيائية والكيمياء وتقنيات المختبرات الطبية، فيما تم تخصيص 30 مقعداً لدراسة الماجستير في تخصصات الفيزياء والكيمياء والتقنيات الإحيائية والرياضيات وعلم النبات والأحياء المجهرية".وتابع، أن "آخر موعد للتقديم يوم الاثنين الموافق 2024/4/15".