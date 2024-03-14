العمل تعلن تسجيل أكبر عدد شمول بشبكة الحماية الاجتماعية

2024-03-14 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل أكبر عدد من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية كأفراد، فيما أشارت إلى إرسال البيانات الخاصة بالمشمولين إلى وزارة التجارة لغرض إكمال إجراءات القطع والتوزيع الخاصة بالسلة الغذائية.

وقال رئيس الهيئة، أحمد خلف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد المشمولين بالحماية الاجتماعية لغاية الشهر الحالي، وصل إلى 7 ملايين و600 ألف فرد، وهو أكبر عدد وصل إليه الشمول كأفراد في الحماية الاجتماعية، إذ تمت إضافة بحدود 480 ألف فرد من شهر تشرين الأول حتى الآن داخل الحماية الاجتماعية، خاصة بالأبناء المضافين"، مؤكداً أن "ذلك يأتي نتيجة للخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة الحالية، وحصيلة توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وجهد الهيئة".

وأضاف خلف، أنه "تم إرسال البيانات الخاصة بالمشمولين إلى وزارة التجارة لغرض إكمال إجراءات القطع والتوزيع الخاصة بالسلة الغذائية"، مبيناً أن "أعداد السلات الغذائية الموزعة منذ تشكيل الحكومة حتى الآن مكررة وستصل إلى أكثر من 80 مليون سلة غذائية موزعة بين أفراد الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التحسينات التي حدثت على السلة الغذائية من مواد إضافية، إذ يتسلم المشمول بالحماية الاجتماعية سلة إضافية ثانوية".

وتابع، أن "هيئة الحماية الاجتماعية ترسل البيانات لوزارة التجارة من خلال الربط الشبكي للشهر الثالث، حيث تنتقل إلكترونياً متجاوزين مرحلة إرسال البيانات عن طريق الأقراص"، مؤكداً "الاستمرار بإضافة الأبناء الجدد إلى الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية".

ولفت إلى أن "وزارة التجارة أكملت عمليات القطع وبدأت بعمليات التوزيع للسلة الغذائية الخاصة بشهري شباط وآذار، حيث أكملنا نحن جميع البيانات الخاصة بالمشمولين وأرسلناها إلى وزارة التجارة".