وزير الخارجية التركي يزور بغداد

2024-03-14 13:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس (14 اذار 2024)، انه سيلتقي نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم في العاصمة بغداد.

وقال حسين في تدوينة على موقع "اكس" تابعتها "بغداد اليوم"، "سأستقبل هذا اليوم في بغداد هاكان فيدان وزير خارجية تركيا".

وأضاف، "سنتباحث بشأن تعزيز التعاون والتنسيق بين بلدينا الصديقين والأوضاع الراهنة في المنطقة".

وكان مصدر حكومي اكد امس الأربعاء، لـ "بغداد اليوم"، إن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيجري زيارة رسمية إلى العاصمة بغداد اليوم الخميس من اجل الترتيب الى زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نهاية الشهر الحالي".

وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، أن الرئيس رجب طيب اردوغان يعتزم القيام بزيارة إلى العراق قبل نهاية آذار المقبل.

وقال يلدز، على هامش زيارته إلى بغداد، إنه "بحسب التخطيط والتحضيرات فإن زيارة أردوغان للعراق ستجري قبل نهاية أذار".

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ناقش مع نظيره التركي هاكان فيدان، نهاية شباط الماضي، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، برنامج زيارة أردوغان المرتقبة إلى العراق.

فيما تحدثت مصادر إعلامية بوقت سابق، عن أنه كانت هناك مباحثات مكثفة بين العراق وتركيا لبحث الملفات الخلافية وعلى رأسها ملف المياه وتصدير نفط إقليم كردستان ومسألة حزب العمال الكردستاني.



