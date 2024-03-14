إعلان أسماء الوجبة الثانية من المواطنين المتعاقدين على الوحدات السكنية في بسماية

2024-03-14 14:30:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس، أسماء الوجبة الثانية من المواطنين المتعاقدين على الوحدات السكنية في مدينة بسماية وذكر بيان للهيئة، تلقته الاقتصاد نيوز، أن الوجبة الثانية من أسماء المتعاقدين على شراء الوحدات السكنية في مدينة بسماية تضمنت المساحة 100 م للنمط الشرقي فقط، للسنوات 2021 و2022 و2023، وللمساحتين 120 م و 140 م للنمط الشرقي وحسب أسبقية العقد للسنة 2023. وتنوه الهيئة بأن على المواطنين الذين تظهر أسماؤهم في القوائم مراجعة قسم متابعة شؤون بسماية الكائن في مجمع B2 للتخصيص ورسوم الطوابق للراغبين بالتخصيص وذلك يوم الخميس الموافق 2023314 ولغاية 2023321 كحد أقصى. وقال مدير قسم بسماية ، صلاح سالم: على المواطنين الذين لم تظهر أسماؤهم خلال السنوات المذكورة والخاصة بالمساحتين 100 م و140 م مراجعة مقر الهيئة الوطنية للاستثمار في المنطقة الخضراء خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، موضحا أن مساحة 120 م متوفرة للطوابق الدنيا فقط.