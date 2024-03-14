احتجز رهينة وهدد بقتلها والانتحار.. اعتقال شرطي بعد إصابته باشتباك مسلح في كركوك

2024-03-14 14:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الخميس، بإلقاء القبض على شرطي هارب من الخدمة ومطلوب للقضاء بعد اشتباك مسلح معه وإصابته بقدمه، وسط المدينة.

وقال المصدر وكالة شفق نيوز، إن "قوة من شرطة كركوك حاولت تنفيذ أمر إلقاء قبض صادر بحق منتسب يعمل في مركز شرطة دوميز، كونه هاربا من الخدمة، ومتهما بعدة قضايا أخرى، في منطقة تسعين قرب كراج بغداد، إلا أن الأخير أطلق عيارات نارية باتجاه المفرزة المنفذة لأمر القبض".

وبين أن "الفرزة اضطرت إلى الدفاع عن نفسها وتمكنت من إصابته في ساقه، لكنه حاول الفرار مجدداً واحتجز رهينة مدني وهدد بقتله في حال اعتقاله"، مضيفاً أنه "بعد ذلك وجهّ مسدسه باتجاه رأسه مهدداً بالانتحار".

وتابع المصدر "مدير قسم أمن الأفراد في الشرطة حضر إلى موقع الحادث وبعد مفاوضات لمدة خمسة عشر دقيقة تمكن مدير القسم من إقناعه بالاستسلام والسيطرة عليه وسحب المسدس من يده، واصطحابه إلى مستشفى كركوك العام لغرض العلاج".