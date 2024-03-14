إعلان أسماء الوجبة الثانية من المتعاقدين على شراء الوحدات السكنية في بسماية

2024-03-14 14:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الهيئة الوطنية للإستثمار، اليوم الخميس (14 آذار 2024)، أسماء الوجبة الثانية من المواطنين المتعاقدين على الوحدات السكنية في مدينة بسماية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الوجبة الثانية من اسماء المتعاقدين على شراء الوحدات السكنية في مدينة بسماية تضمنت المساحة (100م) للنمط الشرقي فقط، للسنوات (2021 و2022 و 2023)، وللمساحتين (120م و 140م) للنمط الشرقي وحسب اسبقية العقد للسنة (2023)".

واشارت الى أنه "على المواطنين الذين تظهر اسماؤهم في القوائم مراجعة قسم متابعة شؤون بسماية الكائن في مجمع (B2) للتخصيص ورسوم الطوابق للراغبين بالتخصيص وذلك في يوم الخميس الموافق 2023/3/14 ولغاية 2023/3/21 كحد أقصى".

من جهته، لفت مدير قسم بسماية صلاح سالم أن "على المواطنين الذين لم تظهر اسماؤهم خلال السنوات المذكورة والخاصة بالمساحتين (100م و140م) للنمط الشرقي، مراجعة مقر الهيئة الوطنية للإستثمار في المنطقة الخضراء خلال أيام (الاحد والإثنين والثلاثاء) من الاسبوع المقبل، موضحا أن مساحة (120م) متوفرة للطوابق الدنيا فقط".