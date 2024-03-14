2024-03-14 14:36:11 - المصدر: منصة إيشان

أعربت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عن تطلعها للتنسيق مع البنك المركزي لزيادة قيمة الدينار والسيطرة على السوق. وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب في بيان، أن “اللجنة المالية اجتمعت برئاسة عطوان العطواني وبحضور أعضائها مع محافظ البنك المركزي علي العلاق، لمناقشة السياسة النقدية والنظام المصرفي في البلد وسبل زيادة قيمة الدينار العراقي”. وأكد رئيس اللجنة في […]

ظهرت المقالة المالية النيابية تبحث مع البنك المركزي زيادة قيمة الدينار والسيطرة على السوق أولاً على Eishan.