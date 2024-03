2024-03-14 15:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:افتتح اليوم المعرض السنوي للخط العربي والرسم في النشاط المدرسي لمدارس المتوسطة والاعدادية وتكريم المشاركين بالشهادات التقديرية.انتهى.

