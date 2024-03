2024-03-14 15:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مجرم ارهابي ينتمي للعصابات الارهابية.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تابعته شبكة اخبار الناصرية أن ” الارهابي اقدم على تفجير عبوة ناسفة على القوات الامنية في احدى مناطق العاصمة بغداد عام 2011 “. وأضاف أن “الحكم صدر...

The post جنايات ذي قار تصدر حكما بحق مدان بالسجن 15 سنة نتيجة تنفيذه اعمال ارهابية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.