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حماس تدعو إلى المشاركة في كسر الحصار الإسرائيلي عن المسجد الأقصى

حماس تدعو إلى المشاركة في كسر الحصار الإسرائيلي عن المسجد الأقصى
حماس تدعو إلى المشاركة في كسر الحصار الإسرائيلي عن المسجد الأقصى
2024-03-14 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعت حركة “حماس” الفلسطينيين إلى المشاركة في كسر الحصار الإسرائيلي عن المسجد الأقصى والوصول للصلاة والرباط في جنباته وإحياء لياليه. وقالت “حماس” في بيان: “نستنفر جماهير شعبنا في القدس المحتلة والضفة الغربية والداخل في الجمعة الأولى من شهر رمضان للمشاركة العاجلة في الدفاع عن المسجد الأقصى أمام العدوان الذي يتربص به في هذه […]

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