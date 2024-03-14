2024-03-14 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعت حركة “حماس” الفلسطينيين إلى المشاركة في كسر الحصار الإسرائيلي عن المسجد الأقصى والوصول للصلاة والرباط في جنباته وإحياء لياليه. وقالت “حماس” في بيان: “نستنفر جماهير شعبنا في القدس المحتلة والضفة الغربية والداخل في الجمعة الأولى من شهر رمضان للمشاركة العاجلة في الدفاع عن المسجد الأقصى أمام العدوان الذي يتربص به في هذه […]

ظهرت المقالة حماس تدعو إلى المشاركة في كسر الحصار الإسرائيلي عن المسجد الأقصى أولاً على ايرث نيوز.