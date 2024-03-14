نينوى.. انقلاب سياسي يهدد العملية السياسية في المحافظة

2024-03-14 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت عضو مجلس محافظة نينوى سمية غانم الخابوري، اليوم الخميس، عن حصول أنقلاب سياسي يهدد العملية السياسية في المحافظة.وذكرت الخابوري في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “بعد انتخابات مجالس المحافظات اتفقت الكتل الفائزة في محافظة نينوى على تشكيل حكومة توافقية والمضي في العملية السياسية على أساس التوافق بين الجميع”. وأضافت “ولكن ما يحدث […]

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