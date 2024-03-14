2024-03-14 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/رد مجلس شورى إقليم كردستان، اليوم الخميس،على قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن الدعاوى المقامة ضد الإقليم بـ 6 نقاط مهمة. وقال رئيس المجلس القاضي سردار ياسين حمد أمين في بيان تلقته “ايرث نيوز”، إنه “انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية التاريخية والقانونية تجاه التوجهات الجديدة التي تبنتها المحكمة الاتحادية العليا العراقية في قراراتها الأخيرة بخصوص الدعاوى […]

ظهرت المقالة بـ 6 نقاط.. مجلس شورى كردستان يرد على المحكمة الاتحادية العليا أولاً على ايرث نيوز.