2024-03-14 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل مباريات دوري الدرجة الثانية للمناطق لأسباب فنية وإدارية. وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ان “لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قررت تأجيل مباريات دوري الدرجة الثانية للمناطق”، مبينة ان “التأجيل لأسباب فنية وإدارية”. وأضاف البيان، انه “سيتم تحديد موعد […]

ظهرت المقالة اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات دوري الدرجة الثانية لأسبابٍ “فنية وإدارية” أولاً على ايرث نيوز.