2024-03-14 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الخميس، ان الحوادث المرورية حصدت الاف الضحايا خلال الخمس سنوات الماضية. وذكر الغراوي في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “عام 2021 سجل 8286 حادثا مروريا، توفيّ على إثرها 2152 شخصا، وان عام ٢٠٢٢ شهد تسجيل 11 ألفاً و523 حادثاً مرورياً وأن من بين الحوادث، […]

ظهرت المقالة حصيلة “مرعبة” بأعداد الحوادث المرورية في العراق خلال 2023 أولاً على ايرث نيوز.